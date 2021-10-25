«Пустые полки, Джо». В Нью-Йорке жители выкладывают в сеть фото из магазина, где есть нехватка товаров

Новости США. Крупнейший мегаполис США – Нью-Йорк – столкнулся с продовольственным кризисом. В шоке от вдруг возникшего дефицита жители города выкладывают в сеть фото и видео опустевших полок магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Крупнейший мегаполис США – Нью-Йорк – столкнулся с продовольственным кризисом. В шоке от вдруг возникшего дефицита жители города выкладывают в сеть фото и видео опустевших полок магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой ситуации люди винят президента Джо Байдена. Сумасшедшую популярность набрал хештег «Пустые полки, Джо». Власти оправдываются тем, что это лишь логистический сбой поставок. Но при этом, для доставки продовольствия в магазины Белый дом намерен привлечь Нацгвардию.
Все это очень напоминает ситуацию в Британии, где из-за нехватки водителей возник продовольственный кризис. Для выхода из него там также привлекли военных.