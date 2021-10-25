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«Пустые полки, Джо». В Нью-Йорке жители выкладывают в сеть фото из магазина, где есть нехватка товаров

25 октября 2021 08:14
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Новости США. Крупнейший мегаполис США – Нью-Йорк – столкнулся с продовольственным кризисом. В шоке от вдруг возникшего дефицита жители города выкладывают в сеть фото и видео опустевших полок магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Пустые полки, Джо». В Нью-Йорке жители выкладывают в сеть фото из магазина, где есть нехватка товаров-1

В этой ситуации люди винят президента Джо Байдена. Сумасшедшую популярность набрал хештег «Пустые полки, Джо». Власти оправдываются тем, что это лишь логистический сбой поставок. Но при этом, для доставки продовольствия в магазины Белый дом намерен привлечь Нацгвардию.  

«Пустые полки, Джо». В Нью-Йорке жители выкладывают в сеть фото из магазина, где есть нехватка товаров-4

Все это очень напоминает ситуацию в Британии, где из-за нехватки водителей возник продовольственный кризис. Для выхода из него там также привлекли военных.  

# Экономический кризис # Джо Байден # Фотофакт

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