«Пустые полки, Джо». В Нью-Йорке жители выкладывают в сеть фото из магазина, где есть нехватка товаров

Новости США. Крупнейший мегаполис США – Нью-Йорк – столкнулся с продовольственным кризисом. В шоке от вдруг возникшего дефицита жители города выкладывают в сеть фото и видео опустевших полок магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой ситуации люди винят президента Джо Байдена. Сумасшедшую популярность набрал хештег «Пустые полки, Джо». Власти оправдываются тем, что это лишь логистический сбой поставок. Но при этом, для доставки продовольствия в магазины Белый дом намерен привлечь Нацгвардию.