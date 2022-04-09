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Минобороны РФ: со стороны украинских силовиков готовится провокация. Возможно, местом инсценировки станет Ирпень

09 апреля 2022 16:08
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Российское Минобороны заявило о готовящейся провокации со стороны украинских силовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее цель – обвинить Россию в массовых убийствах мирных жителей.

Минобороны РФ: со стороны украинских силовиков готовится провокация. Возможно, местом инсценировки станет Ирпень-1

На фоне этого российские вооруженные силы напоминают, что покинули место предполагаемой инсценировки, город Ирпень, более недели назад. Тем временем так называемые союзники продолжают накачивать Украину оружием. Великобритания направит оборонительную военную технику, общая сумма которой около 100 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, поделятся британские коллеги и зенитными, а также противотанковыми ракетами: их будет не менее 800. Поддерживать Украину подобным способом продолжает и Словакия. Правда, несколько скромно. Направила только самоходные гаубицы. А вот Германия больше не способна поставлять в Украину оружие из собственных запасов. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

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# Международная политика # Кристина Ламбрехт # Фотофакт

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