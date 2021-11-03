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Прибалтика на пороге транспортного кризиса. Латвийская железная дорога объявила о массовом сокращении

03 ноября 2021 19:35
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Прибалтика стоит на пороге транспортного кризиса. Латвийская железная дорога объявила об очередном массовом сокращении персонала. И это уже в третий раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Прибалтика на пороге транспортного кризиса. Латвийская железная дорога объявила о массовом сокращении-1

Дело в том, что клиенты-грузоперевозчики уходят, грузооборот ЛЖД продолжает уменьшаться, следовательно, происходят сокращения.  

Прибалтика на пороге транспортного кризиса. Латвийская железная дорога объявила о массовом сокращении-4

Серьезные проблемы наметились и у железных дорог Литвы. В начале 2021 года страна уже потеряла белорусский нефтетранзит, а к концу года, как ожидается, потеряет транзит белорусского калия. И это несмотря на то, что именно грузы из Беларуси составляют около трети грузопотока литовской железной дороги.  

Параллельно с этими процессами в сфере автоперевозок в Латвии и Литве складывается кризисная ситуация. Водителей автобусов не хватает, а те, что есть, угрожают начать забастовку из-за неудовлетворительных условий труда.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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