Прибалтика на пороге транспортного кризиса. Латвийская железная дорога объявила о массовом сокращении

Прибалтика стоит на пороге транспортного кризиса. Латвийская железная дорога объявила об очередном массовом сокращении персонала. И это уже в третий раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьезные проблемы наметились и у железных дорог Литвы. В начале 2021 года страна уже потеряла белорусский нефтетранзит, а к концу года, как ожидается, потеряет транзит белорусского калия. И это несмотря на то, что именно грузы из Беларуси составляют около трети грузопотока литовской железной дороги.

Параллельно с этими процессами в сфере автоперевозок в Латвии и Литве складывается кризисная ситуация. Водителей автобусов не хватает, а те, что есть, угрожают начать забастовку из-за неудовлетворительных условий труда.