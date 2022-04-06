Продовольственный кризис в Европе. Макрон готов ввести продуктовые чеки

Призрак продовольственного кризиса бродит по Европе. Примерно так экономисты сейчас описывают ситуацию с продуктами питания в ЕС и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительства стран – членов Евросоюза не в состоянии сдержать стремительный рост цен.

Жители Германии – локомотива европейской экономики – уже вынуждены пересмотреть рацион питания, потому что многие продукты стали им не по карману. Например, стоимость мяса и масла взлетела на 20-50 %. Многим придется отказаться от овощей, которые подорожали на треть. Цены на продовольствие продолжат рост – об этом 6 апреля в очередной раз предупредили немцев. Очередной скачок ожидают уже в ближайшие дни.

Кризис на рынке спровоцировали ошибочные решения европейских политиков, за что теперь платят обычные люди. Впрочем, даже при наличии денег купить получится не все. Во Франции, например, готовятся к дефициту продуктов. Ситуация в стране достигла критического уровня. Президент Эммануэль Макрон даже выступил с заявлением о готовности ввести продуктовые чеки, которые должны помочь справиться жителям с ростом цен.