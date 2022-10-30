В Латвии жители уже не надеются на помощь государства в оплате ЖКХ

Новости Латвии. Жители Латвии рассчитывают на прибавку к зарплате из-за цен на отопление. Однако большинство понимает, что доплат не будет. Такие результаты показал опрос, который провел местный банк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованию, на компенсацию надеются лишь 19 % опрошенных, 56 % не рассчитывают на финансовую помощь. Раньше прибавку к зарплате чаще получали сотрудники на руководящих должностях, квалифицированные специалисты и работники с окладом от 700 евро.

С октября тариф на отопление в Латвии вырос вдвое. Теперь мегаватт-час стоит 170 евро.

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