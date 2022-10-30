Прямой эфир

Жители Швеции не верят, что в ближайшем будущем ситуация в стране наладится

30 октября 2022 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. Шведы оказались самыми депрессивными в Евросоюзе. Они не верят в рост своих доходов в будущем и в улучшение экономической ситуации в стране. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жители Швеции не верят, что в ближайшем будущем ситуация в стране наладится-1

Высокая инфляция и цены на электроэнергию усилили пессимизм населения. Поэтому уже сейчас шведы готовы сильно сократить свои покупки. Домохозяйства с высоким и средним доходом уже уменьшили свои расходы на 5-9 %. Даже самые зажиточные граждане стали чаще закупаться в дисконтных магазинах, чтобы сэкономить.  

Читайте также:  

Инфляция в Германии приближается к 10,5%, пик ожидается в конце года  

В Австрии разорившихся фирм стало больше почти в два раза за три квартала 2022-го  

В Италии инфляция достигла 12% – это рекорд за последние 40 лет  

# Кризис в ЕС # Новости Швеции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Инфляция в Германии приближается к 10,5%, пик ожидается в конце года
30 октября 2022 08:38

Инфляция в Германии приближается к 10,5%, пик ожидается в конце года

Колумбийцы вышли на марш против введения налоговой реформы
30 октября 2022 08:33

Колумбийцы вышли на марш против введения налоговой реформы

В Сеуле более 150 человек погибли и ещё 82 пострадали во время празднования Хэллоуина
30 октября 2022 08:08

В Сеуле более 150 человек погибли и ещё 82 пострадали во время празднования Хэллоуина