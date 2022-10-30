Жители Швеции не верят, что в ближайшем будущем ситуация в стране наладится

Новости Швеции. Шведы оказались самыми депрессивными в Евросоюзе. Они не верят в рост своих доходов в будущем и в улучшение экономической ситуации в стране. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокая инфляция и цены на электроэнергию усилили пессимизм населения. Поэтому уже сейчас шведы готовы сильно сократить свои покупки. Домохозяйства с высоким и средним доходом уже уменьшили свои расходы на 5-9 %. Даже самые зажиточные граждане стали чаще закупаться в дисконтных магазинах, чтобы сэкономить.

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