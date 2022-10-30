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В Сеуле в результате давки погибли четыре гражданки России

30 октября 2022 11:15
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Новости Южной Кореи. Число погибших в массовой давке в Сеуле выросло до 153 человек. Более сотни пострадали. Местные власти также получили свыше 3,5 тысячи заявок о пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Сеуле в результате давки погибли четыре гражданки России -1

Большинство погибших и пострадавших в давке – молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, из них почти две трети – женщины. Также известно, что среди погибших были 22 иностранца, в том числе четыре россиянки.  

В Сеуле в результате давки погибли четыре гражданки России -4

В Беларуси с большой болью восприняли эту трагедию. Соболезнование от всего белорусского народа и себя лично президенту Кореи направил Александр Лукашенко.  

В Сеуле более 150 человек погибли и ещё 82 пострадали во время празднования Хэллоуина (читать далее).  

# Давка # Александр Лукашенко # Юн Сок Ёль # Фотофакт

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