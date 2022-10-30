В Сеуле в результате давки погибли четыре гражданки России

Новости Южной Кореи. Число погибших в массовой давке в Сеуле выросло до 153 человек. Более сотни пострадали. Местные власти также получили свыше 3,5 тысячи заявок о пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство погибших и пострадавших в давке – молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, из них почти две трети – женщины. Также известно, что среди погибших были 22 иностранца, в том числе четыре россиянки.