Новости по тегу #Новости Латвии

Аграрное ведомство страны намерено оставить лишь 94 тысячи молочных коров вместо прежних 120 тысяч.
Местная медицина остается одной из самых недофинансированных в Евросоюзе, и в 2027 году ей потребуется дополнительно более полумиллиарда евро для решения накопившихся проблем.
«Накануне выборов было сделано все, чтобы русскоязычные голосовать не пришли. Агитация на русском была запрещена, равно как и любые выступления на радио и ТВ на «нелатышском» языке».
Увольнения затронут базы в Риге, Вильнюсе и Таллине.
Эксперты объясняют подорожание квадратных метров высокой стоимостью строительства, нехваткой новых объектов и стабильным спросом.
По данным экзитполов, партия «Объединенный список» действующего премьера Андриса Кулбергса формально лидирует. Но радоваться рано.
Люди требуют урезать непомерные аппетиты чиновников, которые перестали выполнять свои обязанности.
За 100 депутатских мандатов борются кандидаты из 14 партийных списков. Действующая правящая коалиция, по данным опросов, маловероятно что сохранит власть в нынешнем виде.
Режим действует по всей стране до 10 января 2027 года.
В Риге цена литра – 2 евро 23 цента, подорожал и 95-й бензин.
По прогнозам Минфина, при сохранении нынешней политики нехватка средств будет стабильно превышать допустимый уровень и к 2030 году может достичь полутора миллиардов евро.
Целью государственной тренировки является отработка мер в случае угрозы национальной безопасности.
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