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Новости по тегу #Новости Латвии

Латвия сокращает поголовье коров ради «зеленой» повестки ЕС
08 октября 2026 06:44

Латвия сокращает поголовье коров ради «зеленой» повестки ЕС

В латвийских больницах наблюдается дефицит врачей, лекарств и финансов
07 октября 2026 20:12

В латвийских больницах наблюдается дефицит врачей, лекарств и финансов

Манипуляция с явкой и ущемление прав. Как прошли выборы в Латвии – объясняет Лазуткин
06 октября 2026 17:21

Манипуляция с явкой и ущемление прав. Как прошли выборы в Латвии – объясняет Лазуткин

Латвийский национальный авиаперевозчик планирует сократить 700 рабочих мест
06 октября 2026 08:01

Латвийский национальный авиаперевозчик планирует сократить 700 рабочих мест

В Латвии во втором квартале 2026-го жилье подорожало более чем на 10%
05 октября 2026 10:49

В Латвии во втором квартале 2026-го жилье подорожало более чем на 10%

Явка на выборах в 15-й Сейм оказалась самой низкой в современной истории Латвии
04 октября 2026 08:09

Явка на выборах в 15-й Сейм оказалась самой низкой в современной истории Латвии

Жители Латвии выступают за радикальное сокращение Сейма
03 октября 2026 17:04

Жители Латвии выступают за радикальное сокращение Сейма

В Латвии проходят парламентские выборы
03 октября 2026 11:11

В Латвии проходят парламентские выборы

Режим ЧС введен в сельском хозяйстве Латвии из-за ливней и затоплений
30 сентября 2026 08:19

Режим ЧС введен в сельском хозяйстве Латвии из-за ливней и затоплений

Исторический рекорд стоимости дизельного топлива зафиксирован в Латвии
30 сентября 2026 07:55

Исторический рекорд стоимости дизельного топлива зафиксирован в Латвии

Следующему правительству Латвии предстоит найти около 450 млн евро для покрытия дефицита бюджета
28 сентября 2026 07:05

Следующему правительству Латвии предстоит найти около 450 млн евро для покрытия дефицита бюджета

Одни из самых крупных военных учений проходят в Латвии до 8 октября
26 сентября 2026 07:43

Одни из самых крупных военных учений проходят в Латвии до 8 октября