Байден попросил помощи при голосовании и вновь стал звездой СМИ

Новости США. В США начались промежуточные выборы в Конгресс. Однако вместо предвыборных новостей в эпицентре информлент вновь оказался президент США Джо Байден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Белого дома не справился с процессом голосования. Политику пришлось прибегнуть к помощи работавшего на мероприятии волонтера. Работник участка отвечал на вопросы Байдена, а затем спросил, загорелась ли лампочка. Американский президент ответил утвердительно. Стоит отметить, что к этому моменту внучка, с которой Байден пришел на выборы, уже вышла из кабинки. Чтобы отдать свой голос, ей потребовалось менее минуты.