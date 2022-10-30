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Байден попросил помощи при голосовании и вновь стал звездой СМИ

30 октября 2022 11:30
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Новости США. В США начались промежуточные выборы в Конгресс. Однако вместо предвыборных новостей в эпицентре информлент вновь оказался президент США Джо Байден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Байден попросил помощи при голосовании и вновь стал звездой СМИ-1

Глава Белого дома не справился с процессом голосования. Политику пришлось прибегнуть к помощи работавшего на мероприятии волонтера. Работник участка отвечал на вопросы Байдена, а затем спросил, загорелась ли лампочка. Американский президент ответил утвердительно. Стоит отметить, что к этому моменту внучка, с которой Байден пришел на выборы, уже вышла из кабинки. Чтобы отдать свой голос, ей потребовалось менее минуты.  

# Выборы в США # Джо Байден # Натали Байден # Новости США # Фотофакт

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