В Бельгии в зоопарке животным вручили тыквы по случаю Хэллоуина

Новости Бельгии. Ну а тем временем у жителей бельгийского зоопарка провизии не меньше, чем на прилавках у продавцов сельхозярмарки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии Хэллоуина жизнь горилл, попугаев, носорогов, выдр и львов подсластили большими запасами тыквы. Что самое интересное, одни в подарке увидели вкусную еду, а кто-то посчитал, что плод – вполне себе забавная потеха. Так, носорогам для игр тыкву специально подвесили, а для выдр внутри вырезали что-то наподобие окон в домике, из которого на время выходных можно не выходить.