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В Бельгии в зоопарке животным вручили тыквы по случаю Хэллоуина

30 октября 2022 11:06
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Новости Бельгии. Ну а тем временем у жителей бельгийского зоопарка провизии не меньше, чем на прилавках у продавцов сельхозярмарки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я систематически сюда хожу». В Чижовке продолжает работать сельскохозяйственная ярмарка (тут подробности).  

В Бельгии в зоопарке животным вручили тыквы по случаю Хэллоуина-1

В Бельгии в зоопарке животным вручили тыквы по случаю Хэллоуина-3

В Бельгии в зоопарке животным вручили тыквы по случаю Хэллоуина-5

В преддверии Хэллоуина жизнь горилл, попугаев, носорогов, выдр и львов подсластили большими запасами тыквы. Что самое интересное, одни в подарке увидели вкусную еду, а кто-то посчитал, что плод – вполне себе забавная потеха. Так, носорогам для игр тыкву специально подвесили, а для выдр внутри вырезали что-то наподобие окон в домике, из которого на время выходных можно не выходить.  

# Дикие животные # Фотофакт

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