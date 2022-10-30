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Инфляция в Германии приближается к 10,5%, пик ожидается в конце года

30 октября 2022 08:38
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Новости Германии. Инфляция в Германии побила новый антирекорд. Показатель почти достиг 10,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Инфляция в Германии приближается к 10,5%, пик ожидается в конце года-1

Больше всего на рост цен повлияла высокая стоимость энергоносителей. Они подорожали почти на 45 % по сравнению с октябрем 2021 года. Примерно на 20 % выросла стоимость и продуктов питания. При этом, согласно прогнозам экспертов, цены продолжат расти и дальше. Пик инфляции ожидают в конце 2022 года. Причем затянуться этот период, по их предположениям, может до весны следующего года.  

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# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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