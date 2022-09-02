В Латвии осенью снова повысят стоимость газа для потребителей

Тарифы на голубое топливо поднимут уже этой осенью. Причина неновая. В Европе снова выросла закупочная стоимость газа. Как заявил глава энергетической компании, рыночная цена уже превышает 200 евро. В то время как для потребителей стоимость вдвое меньше. Такая разница серьезно бьет по прибыли, чем и объясняется очередное повышение. Стоит отметить, что до этого газ для потребителей подорожал 1 июля. Тогда компания подняла стоимость в среднем на 80 %.

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