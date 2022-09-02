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В Аргентине совершили покушение на вице-президента Кристину Киршнер

02 сентября 2022 07:18
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Новости Аргентины. В Аргентине вооруженный мужчина совершил покушение на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Аргентине совершили покушение на вице-президента Кристину Киршнер-1

Инцидент произошел во время того, как она выходила из машины рядом с домом. Там находились ее сторонники, которые хотели поддержать политика на фоне обвинений в коррупции. Нападавший смог приблизиться к вице-президенту практически вплотную. После чего направил пистолет и нажал на курок. Однако произошла осечка. Сейчас мужчина задержан. По предварительной информации, он уроженец Бразилии. На фоне инцидента президент Аргентины объявил 2 сентября нерабочим днем, чтобы жители страны могли провести марши в поддержку вице-президента.  

# Покушение # Кристина Киршнер # Новости Аргентины # Фотофакт

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