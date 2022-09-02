В Аргентине совершили покушение на вице-президента Кристину Киршнер

Инцидент произошел во время того, как она выходила из машины рядом с домом. Там находились ее сторонники, которые хотели поддержать политика на фоне обвинений в коррупции. Нападавший смог приблизиться к вице-президенту практически вплотную. После чего направил пистолет и нажал на курок. Однако произошла осечка. Сейчас мужчина задержан. По предварительной информации, он уроженец Бразилии. На фоне инцидента президент Аргентины объявил 2 сентября нерабочим днем, чтобы жители страны могли провести марши в поддержку вице-президента.