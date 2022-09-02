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Лукашенко поздравил президента и народ Вьетнама с Днём независимости

02 сентября 2022 07:37
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Новости Вьетнама. Во Вьетнаме отмечают День независимости. В честь этого по всей стране пройдут праздничные мероприятия, главная цель которых – вспомнить и почтить память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко поздравил президента и народ Вьетнама с Днём независимости-1

А завершится торжество праздничным салютом. С национальным праздником президента Вьетнама и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул важность того, что в сегодняшнем меняющемся мире белорусско-вьетнамские отношения продолжают поступательно развиваться и сохраняют твердый дружественный характер. Президент Беларуси выразил надежду на еще более активное расширение экономического взаимодействия, особенно в таких традиционных для наших стран областях, как машиностроение, сельское хозяйство, фармацевтика, образование, наука и туризм.  

# Беларусь-Вьетнам # Александр Лукашенко # Нгуен Суан Фук # Новости Вьетнама # Фотофакт

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