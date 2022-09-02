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В Германии годовая инфляция приближается к 8%

02 сентября 2022 06:42
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Новости Германии. Годовая инфляция в Германии приблизилась к 8 %. Об этом заявляет Федеральное статистическое ведомство ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии годовая инфляция приближается к 8%-1

По мнению многих экспертов, рост цен тесно связан с увеличением стоимости энергоносителей. В сравнении с 2021 годом энергия подорожала на 36 %. Значительное повышение наблюдается и в продовольствии. Стоимость продуктов питания выросла на 17 %. Кроме того, экономический кризис затронул промышленный сектор, сферу услуг, торговлю и строительную отрасль. Многие компании столкнулись с увеличением расходов. При этом их прибыль сильно упала.  

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# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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