В Великобритании за чертой бедности могут оказаться около 3 миллионов человек

Новости Великобритании. В Великобритании почти 3 человек могут оказаться за чертой бедности. На людей давят потяжелевшие счета за коммунальные. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего подорожала электроэнергия. Новые цены сократят доходы британцев минимум на 10 %. В результате к концу 2023 года покупательная способность домохозяйств в Великобритании сократится в среднем на 3 тысячи фунтов стерлингов. Это почти 3,5 тысячи долларов. Кроме того, высокие цены на топливо и растущая бедность наносят ущерб здоровью. Взросление в холодных домах будет иметь опасные последствия для многих детей. И если новое правительство не примет меры, то страна столкнется с самым большим падением уровня жизни за столетие.

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