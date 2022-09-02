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В Бельгии будут экономить на отоплении, освещении офисов и памятников

02 сентября 2022 07:35
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Новости Бельгии. В Бельгии сокращают объемы энергопотребления. На такой шаг местные власти были вынуждены пойти из-за небывалого роста цен на энергоносители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бельгии будут экономить на отоплении, освещении офисов и памятников-1

Как заявил премьер-министр страны, в первую очередь экономить заставят владельцев общественных зданий. В предстоящий отопительный сезон температура в помещениях не должна превышать 19 градусов. А освещение офисов и памятников будут отключать после 19 часов. Кроме того, крупные энергокомпании обязуют платить налог на сверхприбыль. И как считают в правительстве, если каждый гражданин сэкономит энергию, то его бюджет выиграет, а цены в стране снизятся.  

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# Кризис в ЕС # Александр Де Кро # Новости Бельгии # Фотофакт

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