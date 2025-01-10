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В Кремле заявили о враждебности Литвы к России

10 января 2025 15:05
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Литвы Гитанаса Науседы о его притязаниях на Калининградскую область. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле заявили о враждебности Литвы к России-1

Фото: kremlin.ru

Свои заявления Науседа высказал в соцсети X, прокомментировав переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса.

Песков подчеркнул, что Литва является враждебным государством с территориальными претензиями.

«Литва является недружественным государством для нашей страны», – сказал он.

# Международная политика # Россия # Дмитрий Песков # Гитанас Науседа

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