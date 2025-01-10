В Кремле заявили о враждебности Литвы к России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Литвы Гитанаса Науседы о его притязаниях на Калининградскую область. Об этом пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Литвы Гитанаса Науседы о его притязаниях на Калининградскую область. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: kremlin.ru
Свои заявления Науседа высказал в соцсети X, прокомментировав переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса.
Песков подчеркнул, что Литва является враждебным государством с территориальными претензиями.
«Литва является недружественным государством для нашей страны», – сказал он.