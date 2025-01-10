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«Манчестер Сити» предложил за экс-игрока «Энергетик-БГУ» Хусанова 50 млн евро

10 января 2025 14:38
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Игрок сборной Узбекистана и французского «Ланса», бывший игрок белорусского футбольного клуба «Энергетик-БГУ», узбекистанец Абдукодир Хусанов станет игроком английского «Манчестер Сити». Об этом пишет РИА Новости.

«Манчестер Сити» предложил за экс-игрока «Энергетик-БГУ» Хусанова 50 млн евро-1

Фото: pixabay

Английская команда предложила за 20-летнего полузащитника 50 млн евро.

Хусанов ждет согласия «Ланса» на медицинское обследование. За «Ланс» он играет с июля 2023 года и провел 31 матч. В этом сезоне на его счету 16 матчей и один гол. За сборную Узбекистана Хусанов провел 18 матчей.

# Футбол

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