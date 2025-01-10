«Манчестер Сити» предложил за экс-игрока «Энергетик-БГУ» Хусанова 50 млн евро

Английская команда предложила за 20-летнего полузащитника 50 млн евро.

Хусанов ждет согласия «Ланса» на медицинское обследование. За «Ланс» он играет с июля 2023 года и провел 31 матч. В этом сезоне на его счету 16 матчей и один гол. За сборную Узбекистана Хусанов провел 18 матчей.