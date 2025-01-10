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В Кремле рассказали, на каких условиях Путин встретится с Трампом

10 января 2025 12:35
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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты между лидером РФ Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом начнутся после вступления второго в должность. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле рассказали, на каких условиях Путин встретится с Трампом-1

Фото: kremlin.ru

Он также подчеркнул, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Путиным. Песков отметил, что для переговоров требуется лишь обоюдное желание и политическая воля. 

Путин ранее говорил о своей открытости к контактам с международными лидерами, включая президента США. При этом Трамп подтвердил, что готов к переговорам с Путиным после возвращения в Белый дом.

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Путин

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