В Кремле рассказали, на каких условиях Путин встретится с Трампом

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты между лидером РФ Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом начнутся после вступления второго в должность. Об этом пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Путиным. Песков отметил, что для переговоров требуется лишь обоюдное желание и политическая воля.

Путин ранее говорил о своей открытости к контактам с международными лидерами, включая президента США. При этом Трамп подтвердил, что готов к переговорам с Путиным после возвращения в Белый дом.