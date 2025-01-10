Зеленский рассказал, что хочет получить от США в 2025 году

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности и окончания конфликта с Россией в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.

Зампред официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США не будут диктовать условия завершения конфликта, оставив это право Зеленскому.

Кит Келлогг, в будущем специальный посланник США по Украине, сказал, что Трамп может решить конфликт путем проведения переговоров с Путиным и Зеленским. После вывода украинских войск регионов РФ и отказа Киева от вступления в НАТО Путин предложил прекратить огонь и начать переговоры.