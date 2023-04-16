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В Киеве проходит Крестный ход в защиту канонической Украинской православной церкви

16 апреля 2023 11:30
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Новости Украины. В Киеве проходит Крестный ход в защиту православия. Путь верующих – от Киево-Печерской лавры до офиса президента. Люди требуют остановить религиозную войну, которую развязал киевский режим против канонической церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Киеве проходит Крестный ход в защиту канонической Украинской православной церкви-1

Гонения на самую крупную и влиятельную христианскую конфессию начались в марте. Сейчас власти пытаются изгнать из намоленных мест священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Несмотря на это, люди приходят в храм на праздничное богослужение. Его возглавил митрополит Онуфрий. На литургию пришло так много людей, что не все смогли попасть в сам храм. Некоторые остались молиться на улице, несмотря на дождь.  

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# Пасха # митрополит Онуфрий # Фотофакт

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