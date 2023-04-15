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Зеленский ввёл санкции против российских спортсменов

15 апреля 2023 15:00
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Украинский лидер Зеленский в субботу, 15 апреля, ввел санкции против восьмидесяти представителей спорта РФ.

В санкционном списке есть фигурист Илья Авербух и футболист Игорь Акинфеев, а также другие спортсмены, представляющие девять видов спорта, информирует РИА Новости. Помимо спортсменов санкции введены и в отношении представителей профильных организаций. Они попадают в общий список из восьмидесяти человек.

Санкционные меры со стороны Украины в отношении представителей российского спорта введены сроком на пятьдесят лет. Им запрещен въезд на территорию Украины, а также выполнение экономических и финансовых обязательств.

# Санкции # Владимир Зеленский # Илья Авербух # Игорь Акинфеев # Фотофакт

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