Зеленский ввёл санкции против российских спортсменов

Украинский лидер Зеленский в субботу, 15 апреля, ввел санкции против восьмидесяти представителей спорта РФ.

В санкционном списке есть фигурист Илья Авербух и футболист Игорь Акинфеев, а также другие спортсмены, представляющие девять видов спорта, информирует РИА Новости. Помимо спортсменов санкции введены и в отношении представителей профильных организаций. Они попадают в общий список из восьмидесяти человек.

Санкционные меры со стороны Украины в отношении представителей российского спорта введены сроком на пятьдесят лет. Им запрещен въезд на территорию Украины, а также выполнение экономических и финансовых обязательств.