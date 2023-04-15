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Штурмовые отряды «Вагнер» взяли под контроль два квартала в Артёмовске

15 апреля 2023 15:50
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Еще два квартала в Артемовске перешли под контроль российских военных, сообщает Минобороны РФ.

Бойцы «Вагнера» уверенно оттесняют украинских военных, а подразделения Вооруженных сил Украины при отступлении стараются максимально уничтожать объекты инфраструктуры, разрушить дома, приводит информацию РИА Новости. Отмечается, что наиболее суровые бои ведутся в Артемовске в направлении Донецка. Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщал, что российские подразделения отвоевали восемьдесят процентов городской территории. Под их контролем все административные центры и главные промпредприятия.

# Международная политика # Фотофакт

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