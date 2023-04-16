Лукашенко: «Пусть пасхальные торжества согреют вас теплом домашнего очага, надеждой и любовью»

Новости Беларуси. Праздником наивеличайшей радости, духовного обновления и уверенности в нашем лучшем будущем назвал Президент Беларуси Светлое Христово Воскресение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздником наивеличайшей радости, духовного обновления и уверенности в нашем лучшем будущем назвал Президент Беларуси Светлое Христово Воскресение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы прикасаемся сердцем к древним традициям христианства и подобно предыдущим поколениям совершаем добрые дела, заботимся о близких, помогаем тем, кто нуждается в поддержке и сострадании, выступаем в защиту мира и спокойствия для всех наших братских народов. Исконное стремление белорусов к созиданию, глубокое уважение к святыням, готовность хранить свою веру являются прочной основой нашего единства и общественного согласия. Пусть пасхальные торжества согреют вас теплом домашнего очага, надеждой и любовью.
С Воскресением Христовым Александр Лукашенко поздравил и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Президент подчеркнул, что православие, находясь на переднем крае защиты традиционных нравственных ценностей, дает всем верующим духовный компас и смысл жизни.
«Христос воскресе!» Православные христиане празднуют Пасху (здесь подробности).