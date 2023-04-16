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Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом

16 апреля 2023 10:47
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Два самолета с ядерным топливом РФ покинули аэропорт Хельсинки-Вантаа поздно вечером в субботу, 15 апреля. 

Пункт назначения прилета самолетов не сообщается, пишет РИА Новости. По информации СМИ, нынешняя авиаперевозка российского ядерного топлива стала третьей по счету, когда такой груз доставляется заказчикам посредством финских аэропортов. Впервые ядерное топливо Российской Федерации отправляли в другую страну в ноябре 2022 года, а после в марте текущего. 

Финляндия рассматривается РФ как транзитное государство по причине закрытого воздушного пространства между Россией и Европой, отмечали ранее представители финских властей.

# Международная политика

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