«Эта радость не земная, но небесная». Митрополит Вениамин поздравил православных верующих с Пасхой

Новости Беларуси. Слово «Пасха» означает «переход» – переход от смерти к жизни, от тьмы к свету. Вспоминая событие, произошедшее около двух тысяч лет назад, несмотря на то, что «сегодня ощущается нарастание напряжения во всех сферах человеческой жизни», у нас есть маяк в бурном море – Воскресение Христово. Это подчеркнул в пасхальном послании прихожанам Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Сегодня мы вновь становимся свидетелями исполнения древних пророчеств о спасении человека. Вновь разливается над землей Пасхальный благовест, храмы наполнены людьми, в великой радости приветствующих друг друга радостными и святыми словами: «Христос Воскресе»! Неизреченной радостью исполнены наши сердца, и эта радость не земная, но небесная, она выше всякого иного человеческого переживания. Отзвуки этого духовного ликования, пережитого апостолами и женами-мироносицами, мы слышим в каждом слове песнопений пасхальной службы.

Мы знаем причину и основание этого торжества: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Поэтому ни смерть, ни грех, ни ад не властвуют больше над нами. И вместе с апостолом Павлом мы дерзновенно восклицаем: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?».

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», – эти торжествующие слова пасхального тропаря, озаряя наши сердца, призывают нас снова и снова проникать в их глубокий, сокровенный смысл.