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«Мы здесь приехали вовремя». Батюшка плавал на лодке к людям, чтобы освятить продукты в Пасху

16 апреля 2023 08:20
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Новости Беларуси. Чин освящения куличей, пасок и крашеных яиц. Без этой традиции не остались отрезанные от цивилизации водой жители микрорайонов Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы здесь приехали вовремя». Батюшка плавал на лодке к людям, чтобы освятить продукты в Пасху-1

ОСВОДовцы на лодках доставили к людям священнослужителей. Благочинный церквей Гомельского городского округа Отец Игорь не только провел таинство освящения пищи, но и произнес молитву, наполнив дома и души людей радостью.

Светлой Пасхи вам! Держитесь в этих условиях.

«Мы здесь приехали вовремя». Батюшка плавал на лодке к людям, чтобы освятить продукты в Пасху-4

Очень неожиданно, потому что мы планировали на лодке как-то сплавляться туда и освятить. Так вышло. Счастливо.

«Мы здесь приехали вовремя». Батюшка плавал на лодке к людям, чтобы освятить продукты в Пасху-7

Паводок у нас такой большой второй за все время. В 2013-м был и сейчас. Но такого, чтобы святили, батюшка к нам приплывал, нам это очень неожиданно.

«Мы здесь приехали вовремя». Батюшка плавал на лодке к людям, чтобы освятить продукты в Пасху-10

Протоиерей Игорь Ольшанов, благочинный церквей Гомельского городского округа:
Когда сюда ехал, было волнение. Будут ли люди, как они встретят, как отнесутся. Но когда уже сюда мы приехали, я увидел, что действительно мы здесь приехали вовремя. Нужны людям.

«Мы здесь приехали вовремя». Батюшка плавал на лодке к людям, чтобы освятить продукты в Пасху-13

Никита Лисовский, специалист Гомельской областной организации ОСВОД:
Чтобы людям не пришлось по большой воде добираться в церковь. Это очень тяжело, вода сейчас холодная. Поэтому мы вместе с батюшкой пропатрулируем все улицы и освятим всем желающим продукцию.

«Мы здесь приехали вовремя». Батюшка плавал на лодке к людям, чтобы освятить продукты в Пасху-16

Для жителей подтопленных микрорайонов Гомеля такая встреча со священником стала достаточно неожиданной. Отца Игоря встречали целыми семьями с улыбкой и пасхальным настроением. В ответ он одаривал паству освященными куличами и иконками, а в молитве просил, чтобы большая вода наконец отступила. Сейчас в Гомельской области в зоне паводка остаются около 650 подворий и 400 жилых домов. Каждый день вода продолжает отступать.

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# Пасха # общество # Протоиерей Игорь Ольшанов # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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