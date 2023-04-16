«Мы здесь приехали вовремя». Батюшка плавал на лодке к людям, чтобы освятить продукты в Пасху

Новости Беларуси. Чин освящения куличей, пасок и крашеных яиц. Без этой традиции не остались отрезанные от цивилизации водой жители микрорайонов Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОСВОДовцы на лодках доставили к людям священнослужителей. Благочинный церквей Гомельского городского округа Отец Игорь не только провел таинство освящения пищи, но и произнес молитву, наполнив дома и души людей радостью. Светлой Пасхи вам! Держитесь в этих условиях.

Очень неожиданно, потому что мы планировали на лодке как-то сплавляться туда и освятить. Так вышло. Счастливо.

Паводок у нас такой большой второй за все время. В 2013-м был и сейчас. Но такого, чтобы святили, батюшка к нам приплывал, нам это очень неожиданно.

Протоиерей Игорь Ольшанов, благочинный церквей Гомельского городского округа:

Когда сюда ехал, было волнение. Будут ли люди, как они встретят, как отнесутся. Но когда уже сюда мы приехали, я увидел, что действительно мы здесь приехали вовремя. Нужны людям.