В Греции сошёл с рельсов поезд с военной техникой США

В Греции сошел с рельсов поезд, перевозивший американскую военную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось недалеко от порта, который используется Североатлантическим альянсом в качестве перевалочного пункта.

На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть состав на рельсы. Груз из танков, бронемашин и контейнеров предназначался для армий стран Балтии и Балканского полуострова. По предварительным данным, инцидент произошел из-за проблем с одним из вагонов, в котором находились американские солдаты, сопровождавшие эшелон.