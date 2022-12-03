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В Греции сошёл с рельсов поезд с военной техникой США

03 декабря 2022 10:13
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В Греции сошел с рельсов поезд, перевозивший американскую военную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось недалеко от порта, который используется Североатлантическим альянсом в качестве перевалочного пункта.  

В Греции сошёл с рельсов поезд с военной техникой США-1

На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть состав на рельсы. Груз из танков, бронемашин и контейнеров предназначался для армий стран Балтии и Балканского полуострова. По предварительным данным, инцидент произошел из-за проблем с одним из вагонов, в котором находились американские солдаты, сопровождавшие эшелон.  

В Греции сошёл с рельсов поезд с военной техникой США-4

Отмечается, что произошедшее вызвало беспокойство у местных жителей, которые постоянно наблюдают, как рядом перемещаются закрытые контейнеры. Что в них? Людям неизвестно.

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# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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