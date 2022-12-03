Ущерб превысил миллиард долларов – дальнобойщики уже 10 дней бастуют в Сеуле

Новости Южной Кореи. Десятки тысяч человек вышли на улицы Сеула, чтобы поддержать бастующих дальнобойщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцию организовал один из крупнейших профсоюзов. Демонстранты держали плакаты с призывом изменить отношение правительства к рабочим. Общенациональная забастовка дальнобойщиков продолжается 10-й день. Они требуют пересмотреть систему оплаты труда, которая не менялась уже несколько лет. Власти отказались идти на переговоры и, в свою очередь, потребовали, чтобы водители вернулись к работе. По оценкам Министерства промышленности, ущерб от стачки уже превысил миллиард долларов.

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