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Ущерб превысил миллиард долларов – дальнобойщики уже 10 дней бастуют в Сеуле

03 декабря 2022 11:48
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Новости Южной Кореи. Десятки тысяч человек вышли на улицы Сеула, чтобы поддержать бастующих дальнобойщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб превысил миллиард долларов – дальнобойщики уже 10 дней бастуют в Сеуле-1

Акцию организовал один из крупнейших профсоюзов. Демонстранты держали плакаты с призывом изменить отношение правительства к рабочим. Общенациональная забастовка дальнобойщиков продолжается 10-й день. Они требуют пересмотреть систему оплаты труда, которая не менялась уже несколько лет. Власти отказались идти на переговоры и, в свою очередь, потребовали, чтобы водители вернулись к работе. По оценкам Министерства промышленности, ущерб от стачки уже превысил миллиард долларов.  

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# Забастовка # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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