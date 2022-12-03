Новый бомбардировщик показали в США – его не смогут обнаружить даже передовые системы ПВО

Новости США. В США представили новый стратегический бомбардировщик шестого поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам компании-разработчика, он способен долететь до любой точки мира, нести ядерные и неядерные бомбы, а благодаря усовершенствованной технологии стелс он станет незаметен даже для самых передовых систем ПВО. Пентагон намерен купить около 150 самолетов нового поколения, планируется, что на боевое дежурство они заступят уже в 2023 году.