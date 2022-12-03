Прямой эфир

Новый бомбардировщик показали в США – его не смогут обнаружить даже передовые системы ПВО

03 декабря 2022 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США представили новый стратегический бомбардировщик шестого поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый бомбардировщик показали в США – его не смогут обнаружить даже передовые системы ПВО-1

По словам компании-разработчика, он способен долететь до любой точки мира, нести ядерные и неядерные бомбы, а благодаря усовершенствованной технологии стелс он станет незаметен даже для самых передовых систем ПВО. Пентагон намерен купить около 150 самолетов нового поколения, планируется, что на боевое дежурство они заступят уже в 2023 году.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Оружие и боеприпасы # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мексике задержали партию наркотиков – её пытались провезти в кокосах
03 декабря 2022 08:34

В Мексике задержали партию наркотиков – её пытались провезти в кокосах

Очень хотел в ЕС. Житель Марокко на параплане пересёк границу с Мелильей и скрылся
03 декабря 2022 08:34

Очень хотел в ЕС. Житель Марокко на параплане пересёк границу с Мелильей и скрылся

Школьники в Великобритании стали чаще ходить голодными и без тёплой одежды
03 декабря 2022 07:48

Школьники в Великобритании стали чаще ходить голодными и без тёплой одежды