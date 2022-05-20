В Израиле досрочно закрыли религиозный фестиваль, потому что паломникам не понравились меры безопасности

Прибывшим на праздник паломникам не понравились усиленные меры безопасности. Они были введены, чтобы не допустить давки, в которой в прошлом году погибли 45 человек. Сотни человек стали громить защитные ограждения и нападать на полицейских, которые пытались остановить толпу. Тем пришлось принять довольно жесткие меры, чтобы утихомирить разбушевавшихся паломников.

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