В Сальвадоре полиция проводит спецоперацию из-за всплеска преступности

Власти вынуждены были пойти на крайности после того, как за один день в стране было зарегистрировано 62 убийства. Это самое большое количество жертв преступлений за последние 20 лет. Полиция, которой даны дополнительные полномочия, проводит спецоперацию по борьбе с многочисленными уличными бандами. В ходе облав были задержаны более 16 тысяч подозреваемых.