Прямой эфир

В Сальвадоре полиция проводит спецоперацию из-за всплеска преступности

17 мая 2022 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сальвадора. В Сальвадоре введены чрезвычайные меры из-за всплеска преступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Сальвадоре полиция проводит спецоперацию из-за всплеска преступности-1

Власти вынуждены были пойти на крайности после того, как за один день в стране было зарегистрировано 62 убийства. Это самое большое количество жертв преступлений за последние 20 лет. Полиция, которой даны дополнительные полномочия, проводит спецоперацию по борьбе с многочисленными уличными бандами. В ходе облав были задержаны более 16 тысяч подозреваемых.  

# Полиция # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ОАЭ приезжают делегации, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью второго президента страны
17 мая 2022 13:30

В ОАЭ приезжают делегации, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью второго президента страны

В Индонезии фермеры требуют отмены запрета на экспорт пальмового масла
17 мая 2022 13:27

В Индонезии фермеры требуют отмены запрета на экспорт пальмового масла

В Литве инфляция почти достигла 17%, но экономисты опасаются худшего
17 мая 2022 13:26

В Литве инфляция почти достигла 17%, но экономисты опасаются худшего