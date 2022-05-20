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Еврокомиссия: Польша оказалась на последнем месте по эффективности защиты прав потребителей

20 мая 2022 11:42
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Новости Польши. Польша оказалась на последнем месте в ЕС по эффективности защиты прав потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еврокомиссия опубликовала соответствующий рейтинг.

Еврокомиссия: Польша оказалась на последнем месте по эффективности защиты прав потребителей-1

Согласно исследованию, полякам очень тяжело отстаивать свои права в судах. Во-первых, сроки рассмотрения дел затягиваются. Например, тяжба по гражданским делам может тянуться год и даже больше. Во-вторых, попытка доказать свою правоту в споре с продавцом или предприятием, оказывающем услуги, может дорого стоить, причем в прямом смысле. Полякам надо первоначально заплатить как минимум тысячу евро. А если учесть, сколько может длиться процесс рассмотрения дела, то эта сумма может стать астрономической. Поэтому сложилось и соответственное отношение к судам. Только 24 % поляков верят в их эффективность, а среди бизнесменов этот показатель и того ниже – всего 20 %.

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# Социологический опрос # Фотофакт

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