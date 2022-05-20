Цены на бензин в США установили новый рекорд. За год топливо стало дороже на 50%

Новости США. В США цены на бензин установили новый исторический рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь за галлон топлива, что приблизительно 3,8 литра, американцам надо выложить четыре с половиной доллара. А в некоторых штатах даже больше шести.

За год бензин в стране подорожал на 50 %. И, похоже, это далеко не предел. Так как стоимость топлива растет уже вторую неделю подряд. Власти винят во всем мировые цены на нефть, которые также меняются и не в сторону понижения. Только американцам от этого не легче. Для них машины же становятся роскошью, а не средством передвижения.

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