Коал могут внести в список исчезающих видов животных

Новости Австралии. Зоозащитники и экологи призывают внести коал в список исчезающих видов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведенные исследования говорят о том, что численность этих животных на восточном побережье Австралии за последние 9 лет снизилось более чем на 60 %. Главными причинами сокращения популяции стали засуха, вырубка лесов и масштабные природные пожары.