Прямой эфир

Коал могут внести в список исчезающих видов животных

06 апреля 2020 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Зоозащитники и экологи призывают внести коал в список исчезающих видов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коал могут внести в список исчезающих видов животных-1

Проведенные исследования говорят о том, что численность этих животных на восточном побережье Австралии за последние 9 лет снизилось более чем на 60 %. Главными причинами сокращения популяции стали засуха, вырубка лесов и масштабные природные пожары.

Коал могут внести в список исчезающих видов животных-4

Если немедленно не вмешаться в ситуацию, этот вид вскоре может полностью исчезнуть, считают эксперты. Новый статус для коал даст возможность обеспечить защиту лесов и лесных массивов на континенте и остановить их вырубку.

Коал могут внести в список исчезающих видов животных-7

# Дикие животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бороться с домашним насилием во время вынужденной изоляции призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш
06 апреля 2020 14:17

Бороться с домашним насилием во время вынужденной изоляции призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш

Канцлер Австрии предложил снять часть карантинных ограничений после Пасхи
06 апреля 2020 13:40

Канцлер Австрии предложил снять часть карантинных ограничений после Пасхи

Стрельба во дворе жилого дома в Рязанской области. Погибли пять человек
06 апреля 2020 12:08

Стрельба во дворе жилого дома в Рязанской области. Погибли пять человек