В Германии закрываются АЭС, а в Польше строятся новые. С чем это связано?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
В Турции открываются атомные электростанции. Некоторые эксперты даже шутили, что ранее турки приезжали в Германию на заработки, а сегодня может быть совершенно иная ситуация.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Смешное совсем другое. Завалить Европу ядерным оружием американским – это безопасно, а атомная станция немецкая – это небезопасно. Второй момент. Польша собирается строить атомную электростанцию, и в Германии это знают. Польша построит, и деньги американцы дадут. Для чего все делается? Те, кто лоббирует закрытие атомных электростанций в Германии, просто уничтожают ее экономический потенциал. Германия была ведущей страной Евросоюза. Американцам это не надо. Зачем им сильная Германия? Пусть они везде ставят ветряные мельницы. Они все равно ничего не решат и будут полностью энергетически зависимы от Соединенных Штатов Америки. А американцы будут сами решать, что им продавать и по какой цене продавать, и как они будут жить. Вот что происходит. А с поляками они поступают по-другому. Они взяли под контроль эту страну, поставят им атомную электростанцию. Поляки будут немцам продавать энергию, а немцы будут у поляков покупать, которых всю жизнь кормили. Это все разрушение Европейского союза. Никто не против экологии, только объясните мне, вот европейский континент, Германия без атомных станций, а вокруг все топят мазутом. Атомные электростанции и дрова – каким образом экологию сохранить?
Надежда Сасс:
Господин Бауэр, я вижу, что вызвали слова Олега улыбку. Но ведь согласитесь, что есть в данных словах правда, абсолютная правда.
Олег Гайдукевич:
Так он согласен.
Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:
Абсолютно. Это правда. То, что Олег Сергеевич сказал, действительно, в Польше будет построена атомная электростанция. Они будут поставлять в Германию электричество. Германии нужен газ. А газ, который поставляется сейчас в Германию, – это газ из США, который идет на кораблях. Он многократно превышает цену, чем тот газ, который поставлялся из России.
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