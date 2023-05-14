В Германии закрываются АЭС, а в Польше строятся новые. С чем это связано?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В Турции открываются атомные электростанции. Некоторые эксперты даже шутили, что ранее турки приезжали в Германию на заработки, а сегодня может быть совершенно иная ситуация.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Смешное совсем другое. Завалить Европу ядерным оружием американским – это безопасно, а атомная станция немецкая – это небезопасно. Второй момент. Польша собирается строить атомную электростанцию, и в Германии это знают. Польша построит, и деньги американцы дадут. Для чего все делается? Те, кто лоббирует закрытие атомных электростанций в Германии, просто уничтожают ее экономический потенциал. Германия была ведущей страной Евросоюза. Американцам это не надо. Зачем им сильная Германия? Пусть они везде ставят ветряные мельницы. Они все равно ничего не решат и будут полностью энергетически зависимы от Соединенных Штатов Америки. А американцы будут сами решать, что им продавать и по какой цене продавать, и как они будут жить. Вот что происходит. А с поляками они поступают по-другому. Они взяли под контроль эту страну, поставят им атомную электростанцию. Поляки будут немцам продавать энергию, а немцы будут у поляков покупать, которых всю жизнь кормили. Это все разрушение Европейского союза. Никто не против экологии, только объясните мне, вот европейский континент, Германия без атомных станций, а вокруг все топят мазутом. Атомные электростанции и дрова – каким образом экологию сохранить? Надежда Сасс:

Господин Бауэр, я вижу, что вызвали слова Олега улыбку. Но ведь согласитесь, что есть в данных словах правда, абсолютная правда. Олег Гайдукевич:

Так он согласен.