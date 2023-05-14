Илья Кива: «Зеленский сегодня находится в состоянии, когда он не может больше принимать решения»

Надежда Сасс, СТВ : Илья, скажите, как вы считаете, сам господин Зеленский не боится, что те же спецслужбы либо ради амбиций их руководителей, либо по команде Запада просто избавятся от него?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:

Его исход очевиден. Я думаю, он понятен и ему. Просто Зеленский сегодня находится в состоянии, когда он не может больше принимать решения. Ведь он всего лишь разменная монета. Ведь именно для этого и был взят шут, клоун, артист, которому дали сыграть роль палача-террориста и в итоге он закончит, как бен Ладен. Ведь любая созданная Соединенными Штатами террористическая организация прекращала свое существование после выполнения всех поставленных перед ней задач.

Зеленский сейчас находится в глубоком наркотическом состоянии, понимая свое безысходное положение. Конечно же, он сольется. Соединенные Штаты Америки давно подготовили команду дублеров. Именно они должны прийти на смену тому режиму, который утопил украинский народ в крови, который создал огромное количество преступлений, за которые их будут судить.

Кому нужен сегодня свидетель? Ведь задачи по терактам, по провокациям, по военным преступлениям Зеленский получал лично. А значит он должен замолчать, потому что все тайны Запада не должны стать публичной историей. Поэтому я Зеленскому не то что не завидую, я ему наоборот хочу пожелать скорейшего пути и оставить этот мир. Потому что когда он закончит, у народа Украины действительно появится возможность.

И я хочу сказать, искренне это говорю как украинец в первую очередь: для нас белорусы всегда будут примером. Примером того, как можно было сохранить страну, как можно было жить в мире, как можно было процветать. Искренне вам сейчас хочу сказать: у меня глубокое уважение к вашему Президенту. Лукашенко действительно сумел противостоять, сохранить и дать возможность жить. Для нас вы всегда будете примером. И я хочу сказать: помните, украинцы всегда были, есть и будут вашими братьями. Мы славянские народы. Сегодня мы захвачены. Сегодня моя страна оккупирована и отравлена, но придет тот день, когда мы сумеем отрезветь, воссоединиться и стать той силой, которая будет непобедима.

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