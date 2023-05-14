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Илья Кива: «Зеленский сегодня находится в состоянии, когда он не может больше принимать решения»

14 мая 2023 18:29
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.   

Надежда Сасс, СТВ:  
Илья, скажите, как вы считаете, сам господин Зеленский не боится, что те же спецслужбы либо ради амбиций их руководителей, либо по команде Запада просто избавятся от него?  

Илья Кива: «Зеленский сегодня находится в состоянии, когда он не может больше принимать решения»-1

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:  
Его исход очевиден. Я думаю, он понятен и ему. Просто Зеленский сегодня находится в состоянии, когда он не может больше принимать решения. Ведь он всего лишь разменная монета. Ведь именно для этого и был взят шут, клоун, артист, которому дали сыграть роль палача-террориста и в итоге он закончит, как бен Ладен. Ведь любая созданная Соединенными Штатами террористическая организация прекращала свое существование после выполнения всех поставленных перед ней задач.  

Зеленский сейчас находится в глубоком наркотическом состоянии, понимая свое безысходное положение. Конечно же, он сольется. Соединенные Штаты Америки давно подготовили команду дублеров. Именно они должны прийти на смену тому режиму, который утопил украинский народ в крови, который создал огромное количество преступлений, за которые их будут судить.  

Кому нужен сегодня свидетель? Ведь задачи по терактам, по провокациям, по военным преступлениям Зеленский получал лично. А значит он должен замолчать, потому что все тайны Запада не должны стать публичной историей. Поэтому я Зеленскому не то что не завидую, я ему наоборот хочу пожелать скорейшего пути и оставить этот мир. Потому что когда он закончит, у народа Украины действительно появится возможность.  

И я хочу сказать, искренне это говорю как украинец в первую очередь: для нас белорусы всегда будут примером. Примером того, как можно было сохранить страну, как можно было жить в мире, как можно было процветать. Искренне вам сейчас хочу сказать: у меня глубокое уважение к вашему Президенту. Лукашенко действительно сумел противостоять, сохранить и дать возможность жить. Для нас вы всегда будете примером. И я хочу сказать: помните, украинцы всегда были, есть и будут вашими братьями. Мы славянские народы. Сегодня мы захвачены. Сегодня моя страна оккупирована и отравлена, но придет тот день, когда мы сумеем отрезветь, воссоединиться и стать той силой, которая будет непобедима.  

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# Международная политика # Надежда Сасс # Илья Кива # Владимир Зеленский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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