Поляки боятся идти в поликлиники из-за больших очередей

Состояние здравоохранения Польши ухудшилось настолько, что уже угрожает не только здоровью, но и жизни граждан. Причем это не оборот речи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поляки начинают бояться идти в поликлиники и записываться к врачу, потому что там и так больных людей ждут только мучения. Про многочасовые стояния в очередях в ужасных условиях для пациентов пишут местные СМИ.

В коридорах не хватает сидячих мест, посетители вынуждены ютиться на полу или прислоняться к стенам. Многие жалуются на отсутствие элементарных удобств – воды и возможности купить еду. Некоторые даже падают в обморок от усталости. Такая катастрофическая ситуация не только в маленьких городах, но и даже в самой некогда благополучной в этом плане Варшаве. Отделения неотложной помощи столицы чрезвычайно перегружены и уже давно исчерпали все свои возможности. По мнению поляков, сейчас в клиниках не лечат, а убивают.

Я приехала за 200 километров, а меня до сих пор никто не принял. Я не пойду в магазин, потому что у меня нет сил. К тому же, если они назовут номер моей очереди, а меня не будет, мне снова придется ждать.

Мне сказали ждать, и я сижу здесь уже пять часов. Это трагедия.

Дело здесь совсем не в том, что врачи плохо работают. Они сами стали жертвами системного кризиса в здравоохранении. Он вызван недофинансированием сферы. Из-за нехватки средств медучреждения вынуждены искать на чем можно сэкономить. Порой приходится идти на крайние меры – сокращать отделения. В оставшиеся в один день на прием могут прийти до 200 человек.

При таком положении говорить о качественной помощи невозможно. Вдобавок сказывается нехватка персонала. Из-за низких зарплат и непомерной нагрузки медики предпочитают уезжать работать за границу. По их словам, если власти не смогут найти денег, как они это сделали, например, для Министерства обороны, то правительство просто убьет всю систему здравоохранения Польши.