Виталий Кличко по ошибке поздравил киевлян с 2222 годом

Новости Украины. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом. Правда, во время выступления оговорился и поздравил киевлян с 2220-м. Но, потом «исправился» – вот только на 2222-й.

С хорошим настроением встречаем новый 2220-й, 2222-й год.

Это видео стало вирусным в Сети. В комментариях многие люди шутят, что теперь не могут понять, какой именно год наступает и что им праздновать.