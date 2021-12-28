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Виталий Кличко по ошибке поздравил киевлян с 2222 годом

28 декабря 2021 12:38
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Новости Украины. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом. Правда, во время выступления оговорился и поздравил киевлян с 2220-м. Но, потом «исправился» – вот только на 2222-й.

Виталий Кличко по ошибке поздравил киевлян с 2222 годом-1

С хорошим настроением встречаем новый 2220-й, 2222-й год.

Это видео стало вирусным в Сети. В комментариях многие люди шутят, что теперь не могут понять, какой именно год наступает и что им праздновать.

# Новый год # Виталий Кличко # Фотофакт

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