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В США из-за распространения омикрона за сутки не смогли вылететь около 700 самолётов

28 декабря 2021 13:55
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Новости США. В США из-за распространения штамма омикрон продолжают отменять авиарейсы. Только за последние сутки не смогли вылететь около 700 самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из-за распространения омикрона за сутки не смогли вылететь около 700 самолётов-1

В первую очередь это связано с нехваткой пилотов и других членов экипажа. Они или болеют сами, или ушли на карантин из-за контактов с заболевшими. Многие авиакомпании просят сократить время изоляции, так как сейчас в США праздничный период – один из самых напряженных для транспорта.

# Авиасообщение # Фотофакт

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