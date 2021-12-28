В США из-за распространения омикрона за сутки не смогли вылететь около 700 самолётов

Новости США. В США из-за распространения штамма омикрон продолжают отменять авиарейсы. Только за последние сутки не смогли вылететь около 700 самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь это связано с нехваткой пилотов и других членов экипажа. Они или болеют сами, или ушли на карантин из-за контактов с заболевшими. Многие авиакомпании просят сократить время изоляции, так как сейчас в США праздничный период – один из самых напряженных для транспорта.