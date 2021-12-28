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Во Франции ужесточат ограничения из-за максимально высокого уровня заболеваемости COVID-19

28 декабря 2021 12:58
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Новости Франции. Правительство Франции объявило об ужесточении ограничительных мер в связи с максимально высоким уровнем заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции ужесточат ограничения из-за максимально высокого уровня заболеваемости COVID-19-1

Теперь, QR-коды будут выдаваться лишь тем, кто сделал прививку. При этом ужесточается наказание за подделку документов о вакцинации. По всему миру массово отменяют авиарейсы. Более 2,4 тысячи полетов не состоялись только 27 декабря из-за распространения омикрона. Также свыше 6,5 тысячи самолетов задержали вылеты.  

# Коронавирус # Фотофакт

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