Во Франции ужесточат ограничения из-за максимально высокого уровня заболеваемости COVID-19

Новости Франции. Правительство Франции объявило об ужесточении ограничительных мер в связи с максимально высоким уровнем заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь, QR-коды будут выдаваться лишь тем, кто сделал прививку. При этом ужесточается наказание за подделку документов о вакцинации. По всему миру массово отменяют авиарейсы. Более 2,4 тысячи полетов не состоялись только 27 декабря из-за распространения омикрона. Также свыше 6,5 тысячи самолетов задержали вылеты.