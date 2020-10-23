В Европе может не хватить коек для пациентов с коронавирусом

В больницах Европы может не хватить коек для пациентов с коронавирусом. Во многих странах фиксируются антирекорды по числу заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В больницах Европы может не хватить коек для пациентов с коронавирусом. Во многих странах фиксируются антирекорды по числу заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Португалии за сутки выявлено 2,5 тысячи инфицированных. Три тысячи – в Бельгии. А в Италии COVID-19 подтвердился у 16 тысяч граждан – это в три раза больше, чем в пиковые моменты весной.
Если число заразившихся будет расти такими темпами, уже к середине следующего месяца в учреждениях здравоохранения не останется свободных мест.
Тем временем в Польше отменили уголовную ответственность для врачей за непреднамеренные ошибки при лечении пациентов с COVID-19.
Соответствующий закон принял Сейм страны. Речь идет о случаях, которые не приводят к тяжелым последствиям для больного. Также в документе предусмотрены меры по повышению зарплат медиков и послабления в нормах трудоустройства медицинского персонала. Вскоре закон будет рассмотрен Сенатом.
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