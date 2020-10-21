Чехия объявила локдаун. Открытыми останутся только аптеки и некоторые магазины

Новости Чехии. Уже вторая страна в Европе – Чехия – вслед за Ирландией объявила локдаун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приостанавливают работу предприятия сферы услуг, гражданам страны рекомендовано перейти на удаленку. Гостиницы и пансионы не смогут принимать гостей, приезжающих на отдых. Открытыми остаются только аптеки и магазины, предлагающие базовый ассортимент.