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Чехия объявила локдаун. Открытыми останутся только аптеки и некоторые магазины

21 октября 2020 18:35
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Новости Чехии. Уже вторая страна в Европе – Чехия – вслед за Ирландией объявила локдаун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штраф за отсутствие маски и запрет выходить на улицу. Какие карантинные ограничения вводят в Европе?

Чехия объявила локдаун. Открытыми останутся только аптеки и некоторые магазины-1

Приостанавливают работу предприятия сферы услуг, гражданам страны рекомендовано перейти на удаленку. Гостиницы и пансионы не смогут принимать гостей, приезжающих на отдых. Открытыми остаются только аптеки и магазины, предлагающие базовый ассортимент.

# Коронавирус # Фотофакт

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