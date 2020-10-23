Пути к решению конфликта в Нагорном Карабахе. Госсекретарь США встретится с главами МИД Армении и Азербайджана

Пути к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе попытаются найти в США. 23 октября госсекретарь Майк Помпео встретится с главами МИД Армении и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пути к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе попытаются найти в США. 23 октября госсекретарь Майк Помпео встретится с главами МИД Армении и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, переговоры будут вестись по отдельности. Помпео хочет услышать от министров двух закавказских республик информацию об обстановке на линии соприкосновения и обсудить возможные варианты мирного решения конфликта. Ранее министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались с главой МИД России. По итогам встречи был согласован режим прекращения огня, однако стороны не стали его соблюдать.
Бои в Нагорном Карабахе продолжаются почти месяц. Ежедневно Баку и Ереван заявляют о новых столкновениях и уничтожении военной силы противника. Число жертв и пострадавших растет.
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