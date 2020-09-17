Страны Европы вновь вводят ограничительные меры в связи с коронавирусом

Европейские страны вновь вводят ограничительные меры в попытке сдержать распространение коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее сложная ситуация складывается в Испании. Здесь риск новой волны COVID-19 так высок, что власти решили ввести в столичной агломерации частичный и строгий карантин, который затронет в том числе возможность покидать дом.

Продолжает увеличиваться число заболевших и во Франции. Ежедневный прирост инфицированных составляет примерно 10 тысяч человек. По словам медиков, следующая мобилизация, если она будет объявлена, рассчитана на 10 недель. Лаборатории не справляются с огромным количеством желающих сдать анализ на коронавирус, а власти не предпринимают организационных мер, способных решить эту проблему.