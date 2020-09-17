Прямой эфир

Страны Европы вновь вводят ограничительные меры в связи с коронавирусом

17 сентября 2020 09:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейские страны вновь вводят ограничительные меры в попытке сдержать распространение коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Европы вновь вводят ограничительные меры в связи с коронавирусом-1

Наиболее сложная ситуация складывается в Испании. Здесь риск новой волны COVID-19 так высок, что власти решили ввести в столичной агломерации частичный и строгий карантин, который затронет в том числе возможность покидать дом.

Страны Европы вновь вводят ограничительные меры в связи с коронавирусом-4

Продолжает увеличиваться число заболевших и во Франции. Ежедневный прирост инфицированных составляет примерно 10 тысяч человек. По словам медиков, следующая мобилизация, если она будет объявлена, рассчитана на 10 недель. Лаборатории не справляются с огромным количеством желающих сдать анализ на коронавирус, а власти не предпринимают организационных мер, способных решить эту проблему.

Страны Европы вновь вводят ограничительные меры в связи с коронавирусом-7

Подобное происходит и в Британии. Правительство думает над тем, как уменьшить нагрузку на лаборатории и как увеличить пропускную способность пунктов сдачи тестов. А в Чехии, чтобы уменьшить распространение вируса, введен запрет на проведение мероприятий на открытом воздухе.   

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дым от лесных пожаров в США достиг Европы
17 сентября 2020 09:28

Дым от лесных пожаров в США достиг Европы

ВОЗ опасается эпидемии туберкулёза в Европе
17 сентября 2020 09:12

ВОЗ опасается эпидемии туберкулёза в Европе

Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. В тюрьме он провёл более 8 лет
16 сентября 2020 20:29

Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. В тюрьме он провёл более 8 лет