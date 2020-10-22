Бои в Нагорном Карабахе ведутся почти месяц. Сотни людей погибли

Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, делает все возможное для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил Дмитрий Песков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, делает все возможное для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил Дмитрий Песков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также он отметил: в Кремле сожалеют о том, что Армения и Азербайджан не соблюдают достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня. Противоборствующие стороны уже дважды согласовывали режим гуманитарного перемирия, однако оба раза он нарушался, не успев вступить в силу.
Бои по всей линии соприкосновения ведутся почти месяц. Бомбардировки и артиллерия превратили десятки городов в руины. Сотни людей погибли.
Призывы мирового сообщества прекратить кровопролитие в Баку и Ереване, видимо, не слышат. Стороны продолжают обмениваться взаимными обвинениями.
Читайте также:
«Мы уже несколько дней живём в страхе». В Нагорном Карабахе прошли ожесточённые бои, город Гянджа обстреляли
«Вот здесь хотели обедать. Осколки попали тут. Бог нас спас». Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
«Мы им не доверяем. Они будут опять стрелять». Что говорят жители Нагорного Карабаха