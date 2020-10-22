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Бои в Нагорном Карабахе ведутся почти месяц. Сотни людей погибли

22 октября 2020 14:20
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Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, делает все возможное для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил Дмитрий Песков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бои в Нагорном Карабахе ведутся почти месяц. Сотни людей погибли-1

Также он отметил: в Кремле сожалеют о том, что Армения и Азербайджан не соблюдают достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня. Противоборствующие стороны уже дважды согласовывали режим гуманитарного перемирия, однако оба раза он нарушался, не успев вступить в силу.  

Бои в Нагорном Карабахе ведутся почти месяц. Сотни людей погибли-4

Бои по всей линии соприкосновения ведутся почти месяц. Бомбардировки и артиллерия превратили десятки городов в руины. Сотни людей погибли.  

Бои в Нагорном Карабахе ведутся почти месяц. Сотни людей погибли-7

Бои в Нагорном Карабахе ведутся почти месяц. Сотни людей погибли-9

Призывы мирового сообщества прекратить кровопролитие в Баку и Ереване, видимо, не слышат. Стороны продолжают обмениваться взаимными обвинениями.  

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Дмитрий Песков # Фотофакт

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