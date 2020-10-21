Штраф за отсутствие маски и запрет выходить на улицу. Какие карантинные ограничения вводят в Европе?
Очередные антирекорды по числу зараженных COVID-19 установлены в Грузии, Украине, Польше, Литве и Чехии. Активно распространяется вирус и в Западной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации лидеры многих стран продолжают вводить ограничительные меры.
В некоторых регионах Испании могут объявить комендантский час. В их числе Мадрид. Однако для этого придется вернуть режим чрезвычайного положения, на что власти вряд ли пойдут.
В немецком городе Берхтесгаден жителям запретили выходить на улицу без веских оснований. Школы закрыты, а бары и рестораны продают еду только на вынос.
Итальянцам, проживающим в Ломбардии и Кампании, с конца этой недели запретят покидать дома после 23:00. Комендантский час будет действовать как минимум до середины ноября.
Граждан Болгарии обязали носить средства индивидуальной защиты на улице. Власти рассчитывают, что таким образом получится сдержать распространение инфекции.
А в Латвии за отсутствие маски теперь можно получить штраф от 10 до 50 евро. Соответствующее постановление 21 октября одобрило правительство.