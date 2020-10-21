Штраф за отсутствие маски и запрет выходить на улицу. Какие карантинные ограничения вводят в Европе?

Очередные антирекорды по числу зараженных COVID-19 установлены в Грузии, Украине, Польше, Литве и Чехии. Активно распространяется вирус и в Западной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых регионах Испании могут объявить комендантский час. В их числе Мадрид. Однако для этого придется вернуть режим чрезвычайного положения, на что власти вряд ли пойдут.

В немецком городе Берхтесгаден жителям запретили выходить на улицу без веских оснований. Школы закрыты, а бары и рестораны продают еду только на вынос.