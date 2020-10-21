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Штраф за отсутствие маски и запрет выходить на улицу. Какие карантинные ограничения вводят в Европе?

21 октября 2020 12:53
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Очередные антирекорды по числу зараженных COVID-19 установлены в Грузии, Украине, Польше, Литве и Чехии. Активно распространяется вирус и в Западной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации лидеры многих стран продолжают вводить ограничительные меры.

Штраф за отсутствие маски и запрет выходить на улицу. Какие карантинные ограничения вводят в Европе?-1

В некоторых регионах Испании могут объявить комендантский час. В их числе Мадрид. Однако для этого придется вернуть режим чрезвычайного положения, на что власти вряд ли пойдут.

В немецком городе Берхтесгаден жителям запретили выходить на улицу без веских оснований. Школы закрыты, а бары и рестораны продают еду только на вынос.  

Штраф за отсутствие маски и запрет выходить на улицу. Какие карантинные ограничения вводят в Европе?-4

Итальянцам, проживающим в Ломбардии и Кампании, с конца этой недели запретят покидать дома после 23:00. Комендантский час будет действовать как минимум до середины ноября.

Граждан Болгарии обязали носить средства индивидуальной защиты на улице. Власти рассчитывают, что таким образом получится сдержать распространение инфекции.

Штраф за отсутствие маски и запрет выходить на улицу. Какие карантинные ограничения вводят в Европе?-7

А в Латвии за отсутствие маски теперь можно получить штраф от 10 до 50 евро. Соответствующее постановление 21 октября одобрило правительство.

# Коронавирус # Фотофакт

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