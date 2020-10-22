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Полгода в космосе. Пилотируемый корабль «Союз» вернулся на Землю

22 октября 2020 14:28
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Новости Казахстана. Снова на Земле: капсула транспортного пилотируемого корабля «Союз» успешно приземлилась в степи Казахстана. С МКС вернулись двое российских космонавтов и астронавт НАСА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Полгода в космосе. Пилотируемый корабль «Союз» вернулся на Землю-1

Кэссиди, Иванишин и Вагнер провели на орбите полгода. Посадка проходила в сложных погодных условиях, однако никаких чрезвычайных ситуаций не возникло.  

Полгода в космосе. Пилотируемый корабль «Союз» вернулся на Землю-4

Из-за пандемии коронавируса члены спасательной команды, которые встречали космических путешественников, предварительно прошли тесты на коронавирус.  

# Космос # Кристофер Кэссиди # Анатолий Иванишин # Иван Вагнер # Фотофакт

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