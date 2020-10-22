Полгода в космосе. Пилотируемый корабль «Союз» вернулся на Землю

Новости Казахстана. Снова на Земле: капсула транспортного пилотируемого корабля «Союз» успешно приземлилась в степи Казахстана. С МКС вернулись двое российских космонавтов и астронавт НАСА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.