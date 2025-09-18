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Politico: закрытие границы Польшей ударило по международной торговле

18 сентября 2025 16:41
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Закрытие Варшавой границы с Беларусью дорого обойдется не только самой Польше, но и Евросоюзу, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Politico: закрытие границы Польшей ударило по международной торговле-2

Временная мера предосторожности, принятая во время недавних военных учений «Запад-2025», уже ударила по международной торговле. Об этом сообщило одно из крупнейших европейских изданий Politico.

Politico: закрытие границы Польшей ударило по международной торговле-4

Белорусско-российские маневры закончились, но Польша решила не расслабляться и оставила границу с нашей страной на замке на неопределенный срок. Таким образом, торговая артерия, по которой перевозится 90 % железнодорожных грузов между Китаем и ЕС, стоимость которых составляет 25 миллиардов евро в год, по-прежнему перекрыта. И сумму ущерба, нанесенного необдуманными действиями Варшавы, пока даже трудно представить.

Politico: закрытие границы Польшей ударило по международной торговле-6

В частности, сильно пострадали польские компании-перевозчики. Они уже предупредили, что длительное закрытие границы вынудит их перенаправить грузы через южную Европу, что многократно увеличит транспортные расходы. К тому же до сих пор на белорусской территории находится около полутора тысяч польских фур. Заблокированы тонны груза, включая срочные, такие как лекарства и продукты питания.

Politico: закрытие границы Польшей ударило по международной торговле-8

Поскольку дата возобновления работы погранпереходов пока неизвестна, у предприятий нет четкой информации о том, получат ли они компенсацию. В МВД Польши сообщили, что убытки оценят, как только станет известно о снятии блокады с границы.

Politico: закрытие границы Польшей ударило по международной торговле-10

В отличие от Варашавы, которая не в состоянии обеспечить комфортные условия бизнесу, Беларусь пошла навстречу польским перевозчикам. Накануне Государственный таможенный комитет продлил период нахождения польских фур на территории нашей страны сроком еще на 10 дней.

«Вместо санкций – мы даём шанс» – МИД о продлении срока пребывания польских фур на территории Беларуси

# Польша # Граница

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